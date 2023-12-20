В Орле началось строительство нового ЖК за «Линией» на Михалицина

20.12.2023 | 8:27 Новости, Строительство

Это будет десятиэтажный кирпичный дом класса «комфорт».

Застройщиком выступает ООО «СЗ АльфаСтрой». Генподрядчик – ООО “СК “Урицкая передвижная механизированная колонна”. Проектная декларация ЖК «Семья» опубликована на сайте Наш.дом.рф. В доме три подъезда, 233 квартиры. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ АльфаСтрой» зарегистрировано в ноябре 2022 года. Уставный капитал –10 тысяч рублей. Генеральный директор – Александр Огуреев. В числе учредителей Юрий Волков, основатель компании «Зенит».

 


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Орелград. 2023 год

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