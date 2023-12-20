ТОП влияния: Вадим Ничипоров (42)

Курирует вопросы строительства и дорожного хозяйства в областной столице.

Остался в структуре исполнительной власти, несмотря на критику и обвинения в нарушении закона. Назначен первым заместителем мэра Орла в феврале 2023 года.

С 2021 года занимал должность заместителя мэра – начальника ЖКХ и транспорта администрации Орла.

С ноября 2017 года Вадим Ничипоров – заместитель главы Северного района Орла.

С 2012 года занимался вопросами транспорта и связи, в том числе в качестве начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

В органах муниципальной власти Вадим Ничипоров с 1999 года. В администрации Северного района работал в организационно-кадровом управлении, управлении по делам молодёжи, физкультуры и спорта.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.