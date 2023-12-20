Парахин посетил орловцев из дома с рухнувшей крышей

Мэр обсудил вопросы проживания и питания.

Напомним, ЧП случилось в воскресенье на Васильевской, 146. Крыша не выдержала давления снега и наледи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Сегодня мэр Орла Юрий Парахин посетил жильцов дома, размещённых в гостинице «Русь». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

По словам мэра, орловцы могут либо остаться в гостинице, либо снять себе жильё самостоятельно. Арендную плату компенсирует городской бюджет. Возвращение в дом без крыши на Васильевской не планируется – гражданам дадут новое жильё.

Правда, когда это произойдёт – пока не известно. «Стараемся проработать вопрос в ускоренном темпе», – отметил Парахин.

Также город поможет орловцам перевести вещи в гостиницу или другие места временного размещения. Помогут и грузчиками, и транспортом.

Ещё один важный вопрос – питание. Пострадавшие орловцы имеют право на посещение муниципальной столовой, но часы её работы приходятся как раз на время их трудовой деятельности. «Приняли решение доставлять еду прямиком в гостиницу. Руководство обещало помочь с общим большим холодильником», – рассказал мэр.

ИА «Орелград»