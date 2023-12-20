В Орле благоустройство Карачевского шоссе выполнили некачественно

Контракт разорвут, но не полностью.

Об этом «Орёлграду» рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Напомним, в этом году на данной улице приводили в порядок крупный участок – от перекрёстка с Мостовой до границы города. Работы проводились как второй этап ремонта шоссе.

В ответ на официальный запрос «Орёлграда» в областном правительстве рассказали, что на данный момент работы по ремонту Карачевского шоссе завершены – но за исключением благоустройства территории. Тем не менее, пока объект не принят. Администрация Орла планирует осуществить приёмку до Нового года.

При этом в части «некачественно выполненных работ по благоустройству» муниципальный контракт будет расторгнут. Видимо, завершать эту задачу будет уже другой подрядчик.

Напомним, шоссе ремонтировало ООО «Нерудстрой» из города Мценска. Ремонт должен был закончиться ещё в сентябре этого года. Стоимость контракта составила 88,6 миллионов рублей.

Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как пояснили в департаменте, согласно существующим условиям финансирования нацпроекта, если регион или муниципалитет не достигает нужных результатов по итогам текущего года и не решает данную проблему до 1 апреля следующего года, средства, выделенные «федералами», возвращаются обратно. Не исключено, при неблагоприятном стечении обстоятельств, такая судьба может постигнуть и средства, выделенные на благоустройство Карачевского шоссе.

При этом в облправительстве привели примеры дорог, которые в текущем году в рамках данного нацпроекта смогли отремонтировать в срок.

««Глазуновка – Тросна» – Богородское-Кромы» (Кромской район),

««Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы» (Кромской район),

«Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя» (Сосковский район),

«Нарышкино – Сосково» (Сосковский район),

в посёлке Шаблыкино – переулок Речной, улицы Октябрьская и Карачевская.

ИА «Орелград»