В Орле открылся музей русской гармоники

20.12.2023 | 16:40 История, Культура, Новости

Он является первым в ЦФО.

Фото: администрация Орла

Музей будет работать на базе Орловской детской музыкальной школы №1 имени Калинникова. Сегодня в учреждении состоялся специальный концерт – презентация нового проекта.

Руководить музеем будет Геннадий Калмыков – преподаватель школы имени Калинникова, заслуженный артист РФ, первый профессиональный гармонист России.

В рамках концерта состоялись показательные выступления гармонистов. Кроме того, организаторы отдали должное гражданам, которые безвозмездно передали музею музыкальные инструменты и другие экспонаты. Им вручили благодарственные письма, а также эксклюзивные пряники (в виде русской гармони). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Орловский Музей русской гармони стал первым в ЦФО. Всего в мире, на данный момент, существует четыре таких учреждения.

Фото: администрация Орла
Фото: администрация Орла
Фото: администрация Орла
Фото: администрация Орла

ИА «Орелград»


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