В Орле открылся музей русской гармоники

Он является первым в ЦФО.

Музей будет работать на базе Орловской детской музыкальной школы №1 имени Калинникова. Сегодня в учреждении состоялся специальный концерт – презентация нового проекта.

Руководить музеем будет Геннадий Калмыков – преподаватель школы имени Калинникова, заслуженный артист РФ, первый профессиональный гармонист России.

В рамках концерта состоялись показательные выступления гармонистов. Кроме того, организаторы отдали должное гражданам, которые безвозмездно передали музею музыкальные инструменты и другие экспонаты. Им вручили благодарственные письма, а также эксклюзивные пряники (в виде русской гармони). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Орловский Музей русской гармони стал первым в ЦФО. Всего в мире, на данный момент, существует четыре таких учреждения.

ИА «Орелград»