В Орловской области зарегистрировано 4500 ДТП

Более 600 происшествий произошли с причинением травм пострадавшим.

Как сообщает Управление МВД России по Орловской области, задача по снижению уровня аварийности с тяжкими последствиями на автодорогах региона не утрачивает своей актуальности. Согласно данным ведомственной статистики, за 11 месяцев 2023 года в регионе было зарегистрировано 4504 дорожно-транспортных происшествия. В их числе оказались 614 происшествий с пострадавшими, в результате которых 58 человек погибли и 779 получили ранения.

«С участием несовершеннолетних зафиксировано 83 автоаварии, в которых 5 детей погибли и 83 получили ранения, – следует из информации регионального Управления МВД. – За нарушения правил перевозки детей составлено 2 359 административных материалов. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 5200 материалов. По результатам их рассмотрения лишены права управления транспортными средствами 1413 водителей, еще 291 человек подвергнут административному аресту».

Кроме того, за отчетный период времени сотрудниками ГИБДД на территории региона было пресечено 1894 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторную пьяную езду в этом году возбуждено уже 200 уголовных дел. Напомним, что с текущего года повторное управление в состоянии алкогольного опьянения может повлечь за собой конфискацию автомобиля у преступника в пользу государства. Таких приговоров в регионе выносится все больше.

ИА «Орелград»