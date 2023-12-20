СМИ сообщили об отмене новогоднего салюта в Орле

Возможно, это связано с СВО.

Информацию разместил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, салюты в честь Нового года отменили более чем в 20 регионах России, в том числе, и в нашей области. Mash утверждает, что сэкономленные деньги пойдут на поддержку участников СВО, а также на покупку новогодних подарков для их детей.

Между тем, ранее мэр Орла Юрий Парахин анонсировал салют в честь 1 января, выступая в эфире «Радио России. Орёл». Мероприятие планировалось на 2 часа ночи.

Из соседей Орловщины по ЦФО в списке также Брянская, Курская, Липецкая и Белгородская области.

Отметим, что неделю назад в Орловской области начал действовать запрет на продажу пиротехники.

ИА «Орелград»