СМИ сообщили об отмене новогоднего салюта в Орле

20.12.2023 | 14:00 Важное, Новости, Общество, СВО

Возможно, это связано с СВО.

Иллюстрация: shedevrum.ai / “Шедеврум”

Информацию разместил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, салюты в честь Нового года отменили более чем в 20 регионах России, в том числе, и в нашей области. Mash утверждает, что сэкономленные деньги пойдут на поддержку участников СВО, а также на покупку новогодних подарков для их детей.

Между тем, ранее мэр Орла Юрий Парахин анонсировал салют в честь 1 января, выступая в эфире «Радио России. Орёл». Мероприятие планировалось на 2 часа ночи.

Из соседей Орловщины по ЦФО в списке также Брянская, Курская, Липецкая и Белгородская области.

Отметим, что неделю назад в Орловской области начал действовать запрет на продажу пиротехники.

ИА «Орелград»


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