В Орловской области сборы налогов выросли на 16%

Орловцы заплатили в бюджет на 6,5 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

В Орловской области за 11 месяцев 2023 года в целом было собрано более 47 миллиарда рублей налогов, что на 16,1 процента, или на 6,5 миллиарда рублей больше показателя аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Налоговики рассказали, что в федеральный бюджет орловские налогоплательщики в этом году заплатили свыше 12,5 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос в 1,3 раза, или на 2,8 миллиарда рублей.

«За последние 5 лет поступления налогов в бюджет территории увеличились более чем на 10 миллиардов рублей, – подметили в областной налоговой службе. – За 11 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Орловской области поступило более 34,5 миллиарда рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 3,7 миллиарда рублей, или на 12 процентов».

При этом поступления непосредственно в областной бюджет поступления составили около 28,5 миллиарда, по сравнению с прошлым годом они увеличились на 12,4 процента, или на 3,1 миллиарда рублей. В Управлении ФНС подчеркивают, что в 2023 году все налоги, формирующие бюджет, показали положительную динамику. Так, одним из бюджетообразующих традиционно является налог на доходы физических лиц. Налоговики подсчитали, что сборы по НДФЛ в январе-ноябре 2023 года составили около 13,2 миллиарда рублей, увеличившись на 13,1 процента по сравнению с показателем годичной давности. Сборы по налогу на прибыль организаций в 2023 году выросли на 18,1 процента и составили около 8,8 миллиарда рублей.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила о том, что малый и средний бизнес Орловской области обеспечит по итогам 2023 года отчисления в региональный бюджет на сумму около 3,3 миллиарда рублей. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прогнозируется на уровне 10 процентов.

ИА «Орелград»