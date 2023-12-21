В Орловской области незаконно отказали «чернобыльцам» в лекарствах

Право граждан на получение бесплатных лекарств отстояли прокуратура и суд.

В Орловской области суд Малоархангельского района рассмотрел заявление местного прокурора, выступившего в защиту нарушенных прав льготников. Как пояснили в пресс-службе суда, подаче иска предшествовала проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении. В частности, прокуратура проверила, как за счет регионального бюджета лекарствами обеспечиваются граждане, являющиеся региональными же льготниками. Оказалось, что их права нарушаются и чиновниками, и фармацевтами.

«По результатам проверки было установлено, что ООО «Аптека №19» в связи с полученными от департамента здравоохранения Орловской области разъяснениями о порядке выдачи лекарственных средств с 01.10.2023 бесплатно, было отказано, – следует из сообщения пресс-службы районного суда. – Отказ мотивирован тем, что в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство, с 02.10.2023 льготникам с категорией «096» (граждане, проживающие или работающие на территории с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС), которые отказались от набора социальных услуг в пользу получения ежемесячной денежной выплаты, выписанные рецепты, отпускаются за счет средств федерального бюджета, в противном случае рецепты отклоняются от оплаты».

Однако в прокуратуре посчитали иначе. В своем иске прокурор указал, что отказ гражданина от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг не влияет на реализацию им права на получение бесплатно лекарственного препарата, относящегося к жизненно необходимым. Получение таких лекарств гарантировано федеральным законом об основах охраны здоровья граждан и постановлением правительства РФ № 890, утвердившим перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Последними граждане обеспечиваются бесплатно и сохраняют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами за счет регионального бюджета даже при отказе от аналогичного обеспечения за счет федерального бюджета.

Видимо, орловские чиновники обо всем этом забыли или попытались забыть. Однако обойти закон им не удалось. Суд удовлетворил иск, поданный и к аптеке, и к департаменту здравоохранения Орловской области. Так, аптеку обязали принимать и обслуживать рецепты на выдачу необходимых лекарств гражданам, выписанные врачами Малоархангельской центральной районной больницы. Департамент здравоохранения суд обязал своевременно обеспечивать предоставление препаратов. Отметим, что решение суда обращено к немедленному исполнению, поскольку на кону стоят жизни местных граждан. В то же время чиновники могут обжаловать его и попытаться доказать в облсуде, что оставлять льготников без лекарств – это законно.

ИА «Орелград»