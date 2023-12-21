В Орле с Красного моста сняли скандальную табличку

Ранее она вызвала у орловцев бурю эмоций.

Как рассказал депутат областного совета Виталий Рыбаков, табличка исчезла – теперь о её существовании напоминают только четыре дырки в кирпичной кладке.

«Куда исчезла золотая табличка с «золотого» Красного моста? Кто и куда ее дел?! За чей счёт она была изготовлена и за чей счёт её не стало?!», – задался вопросами Рыбаков. По его словам, депутаты подготовили соответствующий запрос в надзорные органы.

Напомним, речь идёт о позолоченной табличке с основными данными об объекте и ремонте. Возмущение у многих горожан вызвало упоминание мэра Орла Юрия Парахина. Интересно, что градоначальник сам опубликовал фото злополучной таблички в соцсетях, отвечая на вопрос одной из жительниц Орла.

Впоследствии СМИ выяснили, что табличка изготовлена и установлена со значительными нарушениями. Об этом рассказали в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

ИА «Орелград»