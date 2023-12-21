Ночью в Орле горел павильон на Центральном рынке

Об этом рассказали в МЧС.

Сообщение об опасном возгорании поступило в 00 часов 21 минуту. Пожар возник в торговом павильоне, расположенном в Рыночном переулке.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что из чердачного помещения павильона идёт сильный дым. Последствия ЧП были ликвидированы.

В итоге всё обошлось без погибших и пострадавших. Однако на кровле строения выгорели электропроводка и поликарбонат – на общей площади в один квадратный метр.

«Причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории», – уточнили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. С огнём боролись сотрудники 3-й пожарно-спасательной части города Орла, а также специализированной ПСЧ.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 15 раз. Из них четыре выезда пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»