За сутки в Орловской области сбили пятерых пешеходов

Один человек госпитализирован.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Случай, который закончился госпитализацией, произошёл в Ливнах накануне в 8 часов 10 минут. 32-хлетняя женщина ехала на «Ладе Калине» по улице Заливенской (со стороны Елецкой в сторону трассы «Орёл-Тамбов»). Она сбила 46-летнюю орловчанку, которая шла по проезжей части дороги по правой стороне.

Также в одном из ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка. 70-летний водитель на «Мицубиси Аутлендер» сбил её в Орле на улице Розы Люксембург у дома №52. 16-летняя орловчанка переходила проезжую часть по «зебре» (не оборудованной светофором). Девушку доставили в НКМЦ имени Круглой, но после медицинского осмотра отпустили домой.

Остальные три ДТП с пешеходами тоже произошли в Орле. В них пострадали женщины преклонного возраста – 84-х, 80-ти и 70-ти лет.

Ранее стало известно, что этой ночью под Орлом врезалась в дерево «Лада».

ИА «Орелград»