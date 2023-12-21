ТОП влияния: Михаил Смирнов (37)

Главный судебный пристав Орловской области.

Михаил Витальевич Смирнов – руководитель Управления ФССП по Орловской области, полковник внутренней службы.

Служба судебных приставов – один из важнейших государственных институтов, от эффективности работы которого напрямую зависят качество правосудия, защита прав и интересов государства и граждан. Судя по статистике за девять месяцев 2023 года, взысканная сумма по исполнительным документам на 97 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактическим исполнением окончено на 29% больше производств по долгам по зарплате, на 33% больше взыскано алиментов, на 43% выросла сумма возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Михаил Смирнов возглавил орловских приставов в марте 2018 года.

С 19 марта 2013 года был руководителем УФССП России по Тверской области. С 2012 занимал пост заместителя руководителя тверского Управления.

С 2009 по 2012 – начальник отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны тверского УФССП.

В 2001 году стал судебным приставом-исполнителем. В этом же году возглавил Зубцовский райотдел судебных приставов.

В 1998 году закончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

Родился 25 ноября 1974 года в городе Ржев Калининской (Тверской) области.

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