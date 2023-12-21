Орловцы уже в январе смогут включиться в президентские выборы

Утвержден график работы избирательных комиссий Орловской области.

Облизбирком утвердил график работы избирательных комиссий Орловской области для приема заявлений о включении избирателя в список по месту нахождения. Речь идет о выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Напомним, что голосование стартует уже 15 марта. Понятно, что не все в силу различных обстоятельств смогут проголосовать по месту своего жительства. Но это не лишает их права голоса.

Что касается графика, то для территориальных избирательных комиссий он установлен на период с 29 января по 11 марта 2024 года: в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов. Для участковых избирательных комиссий: с 6 по 11 марта 2024 года в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 часов до 20.00 часов, в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов.

Территориальным избирательным комиссиям облизбирком поручил разместить в Интернете информацию о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений. Контроль за исполнением постановления возложен на секретаря Избирательной комиссии Орловской области Екатерину Гетманцеву.

Кроме того, облизбирком утвердил два важных списка. В первый из них включены люди, ответственные за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента. Второй список также составлен из ответственных лиц Избирательной комиссии Орловской области – для контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента.

ИА «Орелград»