Тарифы на автобусные перевозки решили повысить

Проект решения уже подготовлен профильным областным департаментом.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов разработал проект приказа «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области». До принятия документ был направлен на независимую антикоррупционную экспертизу. Он предусматривает повышение цен на билеты.

«Необходимость пересмотра тарифов вызвана ростом накопительной инфляции, ростом цен на моторное топливо, запасные части и эксплуатационные материалы, увеличением минимального размера оплаты труда, – следует из пояснительной записки, также подготовленной департаментом. – Предполагаемый для установления тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области соответствует 2,50 рублей за перевозку 1 пассажира на расстояние 1 км».

Действующий тариф составляет 2,20 рублей за один пассажиро-километр. Одновременно предполагается увеличить и тарифы на перевозку багажа, за одно место: до 25 км включительно – 16,85 рубля (действующий тариф – 14,86 рубля); свыше 25 до 50 км – 29,83 рубля (26,30 рубля); свыше 50 до 75 км – 39,04 рубля (34,42 рубля); свыше 75 до 100 км – 46,13 рубля (40,67 рубля); свыше 100 км за каждые последующие 100 км – 56,91 рубля (50,18 рубля).

Однако в департаменте подчеркивают, что окончательный уровень тарифов будет определен на заседании правления этого ведомства. В случае согласования новых тарифов ведомственный приказ вступит в силу с 1 января 2024 года. Для сравнения, действующие тарифы были введены с 1 ноября 2022 года.

ИА «Орелград»