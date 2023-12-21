В Орловской области разыскивали наркоманов-уклонистов

21.12.2023 | 17:34 Закон и порядок, Новости

Мероприятие проводило Управление МВД.

Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в полиции, оно заняло около недели. Сотрудники МВД выявляли лиц, которые стоят на учёте как больные наркоманией, но не обращаются к врачам и уклоняются от своих обязанностей по лечению и реабилитации.

В итоге полиция выявила 30 таких административных правонарушений. Кроме того, «попутно» зарегистрировано 5 случаев потребления наркотических или психотропных средств без назначения врача.

После акции более десяти «уклонистов» обратились в медицинские учреждения Орловской области для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее стало известно, что двоим нелегальным торговцам оружием дали серьёзные сроки.

ИА «Орелград»


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