В Орловской области разыскивали наркоманов-уклонистов

Мероприятие проводило Управление МВД.
Как рассказали в полиции, оно заняло около недели. Сотрудники МВД выявляли лиц, которые стоят на учёте как больные наркоманией, но не обращаются к врачам и уклоняются от своих обязанностей по лечению и реабилитации.
В итоге полиция выявила 30 таких административных правонарушений. Кроме того, «попутно» зарегистрировано 5 случаев потребления наркотических или психотропных средств без назначения врача.
После акции более десяти «уклонистов» обратились в медицинские учреждения Орловской области для прохождения лечения и реабилитации.
Ранее стало известно, что двоим нелегальным торговцам оружием дали серьёзные сроки.
ИА «Орелград»