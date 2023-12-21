Орловец задушил жену табуреткой

Приговор оказался суровым.

Новосильский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчина обвинялся в избиении и убийстве своей жены.

Всё случилось в марте этого года. Между супругами произошёл словесный конфликт. Муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянение, нанёс жене несколько ударов руками и ногами в область лица. Орловчанка упала на пол.

После этого мужчина «резким движением надавил на её шею деревянной ножкой от кухонного табурета». Потерпевшая скончалась на месте. Впоследствии врачи обнаружили на её теле многочисленные ссадины, кровоподтёки и кровоизлияния.

Орловца осудили на 11 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»