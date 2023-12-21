Орловский физдиспансер получил премию «ПроДокторов-2023»

Учреждение отметили на всероссийском уровне.

«ПроДокторов» – общенациональная профессиональная награда, которая присуждается лучшим врачам и клиникам на основании отзывов пациентов.

«Эта премия – заслуга всего коллектива нашего диспансера: как медицинского персонала, так и немедицинских сотрудников, оценка их труда и усилий, направленных на сохранение здоровья наших пациентов», — отметил главврач Орловского физкультурного диспансера Виктор Байраков.

Фонд премии «ПроДокторов» считает своей миссией развитие прозрачной и понятной, пациентоцентричной медицины. В этом году на звание лучших претендовали 68 000 клиник и и 680 000 врачей.

ИА «Орелград»