Орловский физдиспансер получил премию «ПроДокторов-2023»

21.12.2023 | 16:51 Медицина, Новости

Учреждение отметили на всероссийском уровне.

Фото: yandex.ru/maps

«ПроДокторов» – общенациональная профессиональная награда, которая присуждается лучшим врачам и клиникам на основании отзывов пациентов.

«Эта премия – заслуга всего коллектива нашего диспансера: как медицинского персонала, так и немедицинских сотрудников, оценка их труда и усилий, направленных на сохранение здоровья наших пациентов», — отметил главврач Орловского физкультурного диспансера Виктор Байраков.

Фонд премии «ПроДокторов» считает своей миссией развитие прозрачной и понятной, пациентоцентричной медицины. В этом году на звание лучших претендовали 68 000 клиник и и 680 000 врачей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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