На Орловщине рост заболеваемости ОРВИ оценили в 4,7%

Таковы данные Роспотребнадзора.

Специалисты сравнили данные за истекшую и предыдущую календарные недели. Всего с 11 по 17 декабря в области зарегистрировано 9,8 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций. 47,2% случаев приходится на детей в возрасте до 14 лет.

«Темп прироста заболеваемости замедлился», – отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Госпитализированы 0,6% обратившихся к медикам по поводу ОРВИ и гриппа, что также считается низким показателем. Также Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей (на 20% за последние две недели).

Параллельно в области практически завершилась прививочная кампания против гриппа. Она охватила около 322 тысяч человек или 46,1% всего населения региона.

Напомним, накануне стало известно, что в Орловской области ученики начальной школы уйдут на зимние каникулы пораньше.

ИА «Орелград»