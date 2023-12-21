Орловский МУП обанкротить не смогли

Суд решил прекратить производство по делу о несостоятельности.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы России в лице регионального Управления ФНС к муниципальному унитарному предприятию «Тепловодсервис» из города Новосиля. Это было дело о несостоятельности. Свое заявление налоговики подали по упрощенной процедуре как на отсутствующего должника. Уполномоченный орган просил признать предприятие банкротом и включить свои финансовые требования в размере около 642 тысяч рублей в реестр требований кредиторов.

Также налоговики просили суд утвердить арбитражного управляющего из числа членов Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Должник письменного отзыва на заявление не представил. Представитель уполномоченного органа, явившийся в судебное заседание, сослался на то, что имеющегося у МУПа имущества недостаточно для процедуры банкротства и указал на невозможность финансирования процедуры банкротства из средств федерального бюджета.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для прекращения производства по делу о банкротстве. Из закона следует, что при обращении по упрощенной процедуре отсутствующего должника заявитель должен представить доказательства фактического прекращения деятельности должника, а также доказательства отсутствия руководителя предприятия-должника, либо доказательства невозможности установления его местонахождения.

В ходе данного судебного разбирательства было подтверждено, что у МУПа имеется действующий руководитель, который получает судебную корреспонденцию. В сведениях о должнике, содержащихся в ЕГРЮЛ, отсутствует информация о недостоверности каких-либо из них. Из заявления уполномоченного органа и приложенных к нему документов и вовсе усматривается, что МУП продолжает сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

«Согласно представленным документам у должника имеется имущество, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, в том числе объект недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения, колесный экскаватор, три транспортных средства, – следует из решения суда. – В связи с чем арбитражный суд приходит к выводу о невозможности отнесения МУП «Тепловодсервис» к категории отсутствующих должников. При этом уполномоченный орган не ходатайствовал о переходе к рассмотрению заявления в общем порядке, в ходе судебного разбирательства настаивал на рассмотрении требований к должнику как к отсутствующему».

При вынесении решения орловский арбитраж руководствовался определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Оно гласит, что если суд приходит к выводу об отсутствии признаков отсутствующего должника, то следует поставить перед заявителем вопрос о возможности продолжения рассмотрения дела в общем порядке (введении процедуры наблюдения, возможности возложения расходов на заявителя по делу и т.д.). В случае отказа заявителя от применения иной процедуры производство по делу подлежит прекращению. В данном случае как раз и было решено прекратить производство по делу о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Тепловодсервис».

ИА «Орелград»