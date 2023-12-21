В Орловской области банкроты выплатили 278 миллионов рублей

Граждане пользуются реабилитационной процедурой для должников.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, за 11 месяцев 2023 года общие поступления от предприятий и граждан региона, находящихся в процедурах банкротства, составили 278 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи увеличились на 81 миллион рублей, или на 41 процент. Согласно озвученной статистике, по состоянию на 1 декабря 2023 в Орловской области в целом в процедурах банкротства находится 1872 должника.

Их общая задолженность по платежам, администрируемым Федеральной налоговой службой, превышает 1,2 миллиарда рублей. Большая часть таких должников – это простые граждане, а большая часть задолженности приходится на юридические лица. Как уточнили в налоговой службе, в списке должников на отчетную дату присутствуют 94 организации с совокупным долгом в размере более 1,1 миллиарда рублей и 1778 граждан и индивидуальных предпринимателей с задолженностью в размере 71 миллион рублей.

«УФНС России по Орловской области напоминает, что предусмотрены разные процедуры, применяемые в деле о банкротстве граждан, – следует из сообщения пресс-службы ведомства. – Одной из них является реструктуризация долгов гражданина – это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве гражданина в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с планом реструктуризации долгов».

Налоговики также пояснили, что указанная процедура позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий. Площадка реструктуризации долга размещена на официальном сайте ФНС. Она позиционируется как место, где должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности. Основная цель этого механизма – помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства.

ИА «Орелград»