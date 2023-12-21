ТОП влияния: Александр Касьянов (35)

Генеральный директор «Первой городской управляющей компании».

Также Касьянов Александр Александрович соучредитель ООО «Газтехэкспертиза», ООО «ЖКХ-Центр “Единое окно».

В обслуживании Первой городской более 800 многоквартирных домов во всех районах Орла – это 3,5 млн кв. метров жилой площади. Возглавил АО «Первая городская управляющая компания» в 2010 году, позже общество было преобразовано в ООО.

С марта 2006 года по май 2010 – мэр города Орла. Параллельно шло расследование дела о неуплате налогов одной из компаний, которой Александр Касьянов руководил. Сам Касьянов называл это политическим заказом, но по приговору суда провел в колонии около года.

С 2001 по 2003 год возглавлял комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов. С 2002 года руководил в Орле ООО «Стройинвестдевелопмент» и ООО «Галактика» (управление недвижимостью), в Хабаровске – ООО «Аркан-ДВ», ООО «Аркан».

После окончания института устроился мастером в ОАО «Орелстрой». За несколько лет прошел по карьерной лестнице до поста руководителя крупнейшего застройщика региона.

Учился в орловской средней школе № 26. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт по специальности “промышленное и гражданское строительство” и аспирантуру Московского инженерно-строительного института.

Родился 1 октября 1959 года в Саратове.

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