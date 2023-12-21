Главу компании-подрядчика Должанской ЦРБ оштрафовали на 1,9 миллиона

Он не завершил работы вовремя.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

«Орёлгосзаказчик» и курское ООО «ИСК «Добрый дом»» заключили соответствующий контракт в марте. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Капитальный ремонт здания Должанской ЦРБ должны были сдать до 30 ноября. Однако этого не произошло.

В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении – в отношении временно исполняющего обязанности директора компании. Мировой суд Должанского района, рассмотрев его, привлёк должностное лицо к ответственности в виде крупного штрафа – около 1,9 миллионов рублей.

«Вопрос завершения работ на объекте остаётся на контроле прокуратуры», – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что итоговая цена контракта составила около 43 миллионов рублей. Ранее на состояние больницы Клычкову пожаловался тогдашний глава Должанского района Владимир Марахин. Однако губернатор также ответил ему критикой.

ИА «Орелград»