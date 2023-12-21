Главу компании-подрядчика Должанской ЦРБ оштрафовали на 1,9 миллиона

Он не завершил работы вовремя.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
«Орёлгосзаказчик» и курское ООО «ИСК «Добрый дом»» заключили соответствующий контракт в марте. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Капитальный ремонт здания Должанской ЦРБ должны были сдать до 30 ноября. Однако этого не произошло.
В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении – в отношении временно исполняющего обязанности директора компании. Мировой суд Должанского района, рассмотрев его, привлёк должностное лицо к ответственности в виде крупного штрафа – около 1,9 миллионов рублей.
«Вопрос завершения работ на объекте остаётся на контроле прокуратуры», – подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что итоговая цена контракта составила около 43 миллионов рублей. Ранее на состояние больницы Клычкову пожаловался тогдашний глава Должанского района Владимир Марахин. Однако губернатор также ответил ему критикой.
ИА «Орелград»