Больница Семашко частично отбилась от результатов проверки

Выводы проверяющих о нецелевом использовании средств медучреждение оспорило в суде.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление больницы скорой медицинской помощи им. Семашко из города Орла к Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области. Медучреждение просило о признании недействительной части акта внеплановой тематической проверки. Речь шла о проверке фактов, изложенных в коллективном обращении сотрудников о том, что средства обязательного медицинского страхования якобы были использованы не по целевому назначению. Кстати, суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица областной департамент здравоохранения.

Как следует из материалов дела, в соответствии с приказами ТФОМС Орловской области в мае-июне 2023 года была проведена внеплановая тематическая проверка в больнице Семашко. По ее результатам Фондом был составлен акт проверки фактов, изложенных в коллективном обращении сотрудников. Он содержал выводы о нецелевом использовании средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму 566,42 тысячи рублей. В суде больница оспорила часть этой суммы, а именно 461,84 тысячи рублей.

Из акта ТФОМС следует, что выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные сотрудникам некоторых служб, привели к превышению фактического фонда оплаты труда (ФОТ) по этим службам над плановым ФОТ за четыре месяца. Грубо говоря, рассчитана по нормативам была одна сумма, а фактически начислена друга. Специалисты Фонда подсчитали совокупный перерасход средств, который и нашел отражение в акте проверки, указав, что «обоснования для установления надбавок компенсационного и стимулирующего характера в размере 200 процентов за счет средств ОМС отсутствуют».

По итогам проверки Фонд вынес требование о восстановлении средств обязательного медицинского страхования, использованных не по целевому назначению: потребовал от больницы восстановить в течение 10 рабочих дней средства ОМС в размере 566,42 тысячи рублей с оплатой штрафа в размере 56,64 тысячи рублей. Больница частично не согласилась с указанными в акте выводами и направила в ТФОМС свои возражения. Заключались они в несогласии с выводом о нецелевом использовании средств ОМС на сумму 461,84 тысячи рублей.

Арбитраж детально изучил, как именно в спорный период времени выплачивались деньги сотрудникам больницы и пришел к выводу, что иск следует удовлетворить. Он признал частично недействительным составленный ТФОМС акт и требования о восстановлении средств обязательного медицинского страхования на сумму 461,84 тысячи рублей. Соответственно, недействительным признано и требование уплаты штрафа на сумму 46,18 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»