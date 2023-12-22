Под Орлом пресекли торговлю украинским флагом

К продаже предлагался флаг организации, признанной в России экстремистской.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел административный иск местной прокуратуры, требовавшей признать запрещенной к распространению в РФ информацию о реализации флага Украинской повстанческой армии, которая признана в нашей стране экстремистской организацией. Как сообщили в пресс-службе суда, иск Ливенской межрайонной прокуратуры был подан в интересах неопределенного круга лиц.

Он был основан на результатах мониторинга Сети, который на постоянной основе проводит надзорное ведомство. Прокуратура выявила сразу несколько сайтах, предлагавших пользователям приобрести флаг УПА. Между тем, Украинская повстанческая армия решением Верховного суда РФ , от 17.11.2014 года была признана экстремистской организацией. Соответственно, в России запрещены ее пропаганда, публичное демонстрирование и распространение символики, в том числе в средствах массовой информации.

«С целью профилактики экстремизма, защиты основ конституционного строя и нравственности, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства, прокурор просил признать информацию на сайтах в сети «Интернет» о продаже флага УПА запрещенной к распространению в России, – следует из информации суда. – Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования, признав информацию о реализации и возможности приобретения флагов Украинской повстанческой армии в сети «Интернет» запрещенной к распространению в России, обратив решение к немедленному исполнению. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»