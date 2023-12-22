В Орле вновь выступили за установку бюста Сталина

В городе прошла акция в честь 144-го дня рождения вождя народов.

В Орле коммунисты и комсомольцы провели одиночные пикеты за создание в парке Победы Аллеи с бюстами выдающихся военачальников. Краткий отчет с этих акция опубликован на сайте Орловского обкома КПРФ. Мероприятия были приурочены к 144-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина, который, как напоминают коммунисты, был Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. Пикетчики призывали установить бюста Сталина на аллее, за создание которой они ратуют. Для Орла идея не нова – уже несколько лет местные коммунисты выступают за идею увековечить память Сталина в виде бюста. У нее есть как свои сторонники, так и противники.

В рамках прошедшей акции пикетчики напомнили жителям Орла, что Сталин принимал непосредственное участие в планировании и реализации Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», по итогам успешного завершения которой была освобождена Орловская область. Сообщается, что в поддержку установки бюста Сталина в парке Победы коммунисты собрали 3275 подписей жителей региона, которые еще в октябре были переданы в администрацию города Орла.

«Орловские коммунисты и народно-патриотические силы постоянно подчеркивают, что именно И.В. Сталину принадлежала идея, в ознаменование освобождения городов Орел и Белгород, впервые в ходе Великой Отечественной войны, в Москве дать артиллерийский салют, – сообщили в обкоме. – С этого исторического дня на протяжении десятилетий для всех нас Орел – «Город Первого салюта». В том же приказе Сталин впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и соединениям почетные наименования «Орловских» и «Белгородских».

ИА «Орелград»