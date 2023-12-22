Правила реструктуризации долгов утвердили на Орловщине

Речь идет о задолженности, погашение которой предусмотрено в 2024 году.

Правительство Орловской области утвердило «Правила проведения в 2024 году реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)». Речь идет о долгах перед Орловской областью по бюджетным кредитам. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова. Кстати, он сам постановление и подписал, находясь в ранге временно исполняющего обязанности губернатора.

Правила устанавливают основания, условия и порядок проведения в 2024 году реструктуризации денежных обязательств. Согласно им, реструктуризации подлежит сумма основного долга муниципального района, округа или города по бюджетным кредитам, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2024 года и подлежащая погашению в 2024 году (за вычетом суммы основного долга, погашенного в 2024 году до даты проведения реструктуризации денежных обязательств).

Реструктуризация оформляется дополнительными соглашениями, заключаемыми с местными властями региональным департаментом финансов. Они будут приложены к действующим соглашениям о предоставлении муниципалитетам кредитов из казны Орловской области. Реструктуризация предусматривает изменение условий погашения задолженности, связанное, прежде всего, с изменением сроков, в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки. Однако муниципалитетам надо будет соблюсти ряд обязательных условий, чтобы подпасть под указанный механизм.

Например, обязательным условием является отсутствие задолженности по основному долгу и по уплате процентов, начисленных за пользование бюджетными кредитами (включая пени за несвоевременный возврат бюджетных кредитов). Кроме того, орган местного самоуправления должен официально на своем уровне принять решение о реструктуризации. Важным также является соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, включая соблюдение предельного объема дефицита бюджета муниципального района, округа или города, предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его обслуживание.

Основанием для проведения реструктуризации может послужить письменное обращение муниципального главы в правительство Орловской области. К нему должны быть приложены заверенные копии платежных поручений об уплате начисленных на дату подписания обращения процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней. Также потребуются выписки из решения о местном бюджете и из муниципальной долговой книги об объеме долговых обязательств на текущую дату.

Кроме того, местные власти должны сами указать, какой именно вид реструктуризации (предоставление отсрочки или рассрочки) они хотели бы получить и приложить график погашения задолженности по бюджетному кредиту. Добавим, что департамент будет принимать подобные обращения до 1 октября 2024 года. Кстати, он наделен правом запрашивать в органах местного самоуправления и иные сведения, связанные с исполнением местного бюджета.

ИА «Орелград»