В Орле покажут «Рассказы, написанные кистью»

Жителям областной столицы презентуют Перова и Бажова.

С 3 по 31 января 2023 года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина будут работать сразу две любопытные выставки. Первая из них будет выставкой литературы под названием «Рассказы, написанные кистью». Как пояснили в библиотеке, она приурочена к 190-летию со дня рождения русского художника Василия Григорьевича Перова (1834-1882 гг.). Его творческая деятельность, продолжавшаяся 25 лет, пришлась на третью четверть XIX века. Его жизнь и творчество были связаны с эпохой высочайшего подъема всей русской культуры.

«Его современниками (а нередко и героями портретов) были многие выдающиеся писатели, композиторы, художники, ученые, – отмечают в «Бунинке». – К известным произведениям Перова принадлежат: «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Охотники на привале» (1871), «Тройка» (1866). Перов также был и гениальным портретистом, создавшим уникальную галерею психологических портретов знаменитых современников, среди которых Достоевский, Даль, Островский и др. Этой творческой работе он посвятил последнее десятилетие своей жизни».

Вторая выставка, которая пройдет в те же сроки, называется «Сказочных дел мастер». Она приурочена к 145-летию со дня рождения русского писателя Павла Петровича Бажова (1879-1950 гг.). Как известно, Бажов родился на Урале, в семье горнозаводского мастера, что нашло отражение в его творчестве. Став учителем, он в свободное время бывал на заводах, в деревнях, расспрашивал стариков, записывал в толстую тетрадь все, что они ему рассказывали: были и небылицы, подлинные истории и народные предания и старинные песни.

«В 1924 году Павел Бажов выпустил свою первую книгу «Уральские были», – напоминает «Бунинка». – А за ней последовали знаменитые «Малахитовая шкатулка», «Ключ-камень», «Хозяйка Медной горы», «Великий Полоз» и многие другие – «Уральские сказы», как назвал их автор. Впервые героями сказок стали не гномы, не богатыри, обладающие необыкновенной силой, а рабочие люди, умеющие разглядеть в безжизненном камне его добрую, нужную людям суть. По мотивам сказок созданы: кинофильм «Каменный цветок», многочисленные произведения музыки, скульптуры, живописи».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»