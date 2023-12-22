Прокуратура опротестовала областной закон о льготных лекарствах

В него внесут изменения.

Важная тема обсуждалась на сегодняшней сессии Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщает надзорное ведомство, народные избранники рассмотрели 15 вопросов, в том числе, 9 законопроектов.

В ходе заседания прокурор Орловской области Алексей Тимошин выразил официальный протест на нормы регионального закона «О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан». Орган надзора установил, что отдельные его положения не соответствуют требованиям федерального законодательства.

«Устранение противоречий необходимо для защиты прав льготников», – пояснили в прокуратуре. Депутаты удовлетворили протест. В ближайшее время в закон внесут изменения.

Также прокурор области предложил отредактировать региональные законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Суть поправок состоит в том, чтобы сироты, которые подали заявление о выдаче жилищного сертификата (до конца текущего года), но не реализовали право на получение выплаты, сохранили за собой такую возможность в течении 2024-го года. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

ИА «Орелград»