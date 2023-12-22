В Орле расширили число получателей субсидии на газификацию

22.12.2023 | 15:55 ЖКХ, Новости, Общество

Её размер начинается от 100 тысяч рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Законопроект приняли сегодня на сессии областного совета. Причём – сразу в первом и втором чтениях, в окончательной редакции, «в связи с социальной важностью». Инициатором выступил спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский.

Поправки в региональное законодательство расширяют круг граждан, имеющих право на компенсацию расходов при газификации домовладений. Теперь в него добавлены опекуны и попечители, ухаживающие за детьми-инвалидами (а не только их родные или приёмные родители, как раньше).

Законопроект разработан с учётом поручений президента России, озвученных по итогам Международного форума «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходило в октябре.

Размер таких субсидий начинается от 100 тысяч рублей на одно домовладение. Гражданам компенсируют расходы на приобретение газового оборудования, а также на проведение работ, необходимых для подключения к газораспределительным сетям.

Ранее стало известно, что прокуратура опротестовала областной закон о льготных лекарствах.

ИА «Орелград»


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