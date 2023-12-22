Путин наградил главу АО «Агрофирма Мценская»

Николая Жернова отметили Орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени»

Соответствующий указ президента России (№977) подписан накануне.

Николай Жернов возглавляет АО «Агрофирма Мценская» (ранее – МХП «Мценское») с 1989-го года. В настоящее время на предприятии работает более 500 человек. «Все эти годы агрофирма постоянно развивается», – отметили в Департаменте сельского хозяйства Орловской области.

«Управленческий талант Николая Александровича Жернова, его человеческие качества способствуют социальному развитию Мценского района и всей Орловской области в целом», – подчеркнули в обладминистрации.

При этом агрофирма занимается не только производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Компания создала (и постоянно поддерживает) Мемориальный комплекс танкистам-первогвардейцам, который хорошо виден всем проезжающим мимо из Орла в Москву или обратно.

ИА «Орелград»