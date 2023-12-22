Главный следователь России заинтересовался орловским общежитием

Вопрос поставлен на контроль.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Управления по Орловской области Петру Юдину доложить о результатах проверки, проводимой по обращению жильцов одного из общежитий Орла. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Обращение поступило на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра Следственного комитета. Орловчанка рассказала, что проживает в здании не одна, а с двумя малолетними детьми (в том числе, с одним ребёнком-инвалидом).

Общежитию 52 года. Этой весной здание признали аварийным, но расселение назначили только на 2029-й год.

Между тем, в доме имеется масса проблем, например, критично изношены инженерные сети. В результате первый этаж регулярно затапливают канализационные стоки, в жилых помещениях обосновались грызуны, а на стенах появились трещины и плесень. При всём этом собственникам начисляются платежи за капитальный ремонт.

Ранее Бастрыкин защитил орловского ветерана ВОВ.

ИА «Орелград»