«Спецавтобаза» может стать муниципальным мусороперевозчиком

22.12.2023 | 17:43 ЖКХ, Новости

Об этом рассказали в горсовете.

Новость в соцсетях сообщил председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков.

Спикер рассказал, что попросил мэра Орла Юрия Парахина рассмотреть такую возможность – в том числе, и с финансовой точки зрения. На основе «Спецавтобазы» предлагается создать муниципального перевозчика, который возьмёт на себя вывоз мусора во всём Орле.

«Считаю, что это единственный выход из создавшейся ситуации», – подчеркнул Новиков.

Он отметил, что проблема вывоза мусора висит над Орлом «как Дамоклов меч», причём не первый год. «Пришла пора кардинально изменить ситуацию», – заявил глава городского парламента.

Напомним, ранее на профильном комитете подробно обсудили работу предприятия. Выяснилось, что его главной проблемой является кадровый кризис. Также в этом году «Спецавтобаза» пережила реорганизацию.

ИА «Орелград»


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