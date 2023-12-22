В Орле сбили 16-летнюю девушку

22.12.2023 | 10:49 Новости, Происшествия

Она переходила улицу на красный свет.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Дорожный инцидент произошёл накануне в 16 часов 20 минут на Московском шоссе у дома №166. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

33-летний водитель ехал на «Фольксвагене Гольф» со стороны Рощинской в сторону Металлургов. В указанном месте он допустил наезд на 16-летнюю орловчанку, переходившую проезжую часть по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получила телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила её в НКМЦ имени Круглой. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним, что сутками ранее в Орле сбили пятерых пешеходов.

ИА «Орелград»


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