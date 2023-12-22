ТОП влияния: Игорь Рыбаков (31)

22.12.2023 | 16:52 Новости, ТОП-50

Бизнесмен, депутат Орловского областного Совета.

Рыбаков Игорь Анатольевич является одним из богатейших представителей заксобрания. Судя по декларации, за 2021 год его доход около 180,92 млн рублей. (С 2023 года декларации сенаторов и депутатов не размещаются в открытом доступе).

В 2020 году был депутатом горсовета Орла, в сентябре 2021 снова вошел в заксобрание региона.

С 2014 года по настоящее время — индивидуальный предприниматель.

С сентября 2012 – заместитель директора по коммерческим вопросам ООО “Лесоторговая база”.

С 2011 года – депутат Орловского областного Совета.

В 2008 году стал депутатом Орловского городского Совета.

С 2007 по 2012 год – директор ООО “Сантехустановка”.

С марта 2001 года работал в ООО “Непрец” заместителем директора по капитальному строительству.

В 1994 году старший мастер, заместитель директора в фирме “Строймаг”.

С 1991 года работал в Орле в строительной организации. Мастер по ремонту жилого фонда.

В 1987 году окончил Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище (специальность инженер-экономист).  В 2012 году получил в  Орловском филиале РАНХиГС квалификацию «юрист».

Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.

 


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