Скандальный водопровод Мценска оценили в суде

Мценские власти засудили несговорчивого подрядчика в первой инстанции.

Дело слушалось в судебном заседании Арбитражного суда Орловской области. Исковое заявление подало муниципальное образование «Город Мценск» в лице управления жилищно-коммунального хозяйства. Ответчиком стала компания «Стройспецмонтаж». Чиновники просили суд обязать компанию провести работы по замене некачественно выполненных участков водопровода в районе Агролицея. В обоснование своих требований истец приводит доводы о том, что «ответчиком в рамках выполнения муниципального контракта было выполнено строительство водопровода из средств и материалов подрядчика».

Однако, как следует из иска, после ввода водопровода в эксплуатацию 30 октября 2018 года систематически происходят аварии, связанные с порывами труб. Ответчик в суде указал, что исковые требования не признает, является добросовестным участником обязательственных правоотношений. И сослался на то, что водопроводные трубы, использованные при исполнении работ по муниципальному контракту, были приобретены у АО «Орелсибгазаппарат». Поэтому к участию в деле в качестве третьих лиц была привлечена указанная компания и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Мценска.

Кстати, представители «Водоканала» сообщили суду, что в последнее время для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению порывов водопровода приходится полное отключать водоснабжение нескольких улиц, что приводит к неблагополучной ситуации – прекращению холодного водоснабжения жилых домов, а также пожарных гидрантов, находящихся в данном районе. В настоящее время участки водопроводной сети по улице Жигалкина и улице Круглова вынужденно отключены от снабжения холодной водой в связи с регулярными аварийными ситуациями на данных сетях. По мнению МУПа, порывы обусловлены низким качеством труб.

Кстати, контракт на строительство скандального водопровода управление ЖКХ города Мценска и «Стройспецмонтаж» заключили в сентябре 2017 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию водопровода было получено 30 октября 2018 года. В суде нашел подтверждение тот факт, что после ввода в эксплуатацию водопровода истцом в адрес ответчика неоднократно направлялись заявки на ремонт в связи с порывами. По информации МУП «Водоканал», с 2018 по 2020 произошло 7 аварий, устранение которых осуществлялось в рамках гарантийного обслуживания ответчиком. В 2021 году произошло еще 16 аварий. В период с 30 октября 2018 года по 26 ноября 2021 года зафиксировано 23 аварии, который «возникают вследствие разрушения материалов труб».

В октябре 2021 года, то есть в пределах гарантийного срока, чиновники направили подрядчику претензию с требованием устранить нарушения в рамках гарантийного обслуживания. Но, как указывает истец, причина аварий подрядчиком устранена не была, порывы труб продолжились. В связи с этим в августе 2022 года распоряжением администрации города Мценска была создана комиссия обследования очередного места порыва. Причем аварийный участок трубы был заменен силами «Водоканала». Изучив доводы сторон и представленные материалы, суд решил исковые требования удовлетворить. Он обязал «Стройспецмонтаж» провести работы по замене некачественно выполненных участков водопровода в срок до 30 июня 2024 года.

ИА «Орелград»