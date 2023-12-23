Индекс цен промышленников измерили в Орле

23.12.2023 | 9:00 Важное, Новости, Экономика

Региональные производители пытаются сдержать отпускные цены на свою продукцию.

Фото: ИА “Орелград”

В Орловской области индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в октябре 2023 года относительно сентября этого же года составил 100,3 процента, Такие данные приводит Орелстат. При этом индекс цен на продукцию обрабатывающих производств в отчетном периоде времени составил 100,3 процента, на работы и услуги в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 100,2 процента. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений цены не изменились вообще, то есть в данном случае индекс составляет ровно 100 процентов.

Непосредственно в сфере обрабатывающих производств, в реальном секторе экономики, в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс цен составил 99,8 процента. Иными словами, в целом отрасль даже немного снизила отпускную стоимость своей продукции. В разрезе подотраслей ситуация развивается разнонаправленно. Например, индексы цен производителей резиновых и пластмассовых изделий и производителей прочей неметаллической минеральной продукции составили 104,4 и 104,6 процента соответственно.

В сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий цены по сравнению с январем-октябрем 2022 года выросли на 9,3 процента, в сфере производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 7,9 процента, в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 4,7 процента. В то же время индекс цен производителей пи продуктов составил 94,9 процента, то есть производители продуктов питания по сравнению с прошлым годом снизили стоимость своих товаров на 5,1 процента.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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