Срок согласования облика объектов капстроительства ограничили в Орле

Необходимые поправки были внесены в правила застройки.

В Орле вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов №46/0694-ГС «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел». С краткой версией документа можно ознакомиться на официальном сайте городского парламента. Детали изменений в своем обзоре проанализировал производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

В частности, в обновленном градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства. Такой облик подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика не может превышать десять рабочих дней.

Исключение сделано для согласования облика объектов на участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется. Также под новые правила не подпадают: объекты, для возведения или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство; объекты на участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание; объекты обороны и безопасности, Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, решением Орловского горсовета были уточнены перечень вопросов местного значения в сфере землепользования и застройки; порядок ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту; порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. Также дополнен список оснований для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки». В нем появилось такое основание, как обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах города. Корректировки были внесены и в градостроительные регламенты территориальных зон.

ИА «Орелград»