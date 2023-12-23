Орловец ради водительских прав решился на подлог

Мужчина предъявил в автошколу подложное медицинское заключение.

Житель Орловского муниципального округа предстал перед судом Ливенского района Орловской области по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа). Примечательны обстоятельства этого дела. О них рассказала пресс-служба Ливенского райсуда. Сообщается, что подсудимый имеет заболевание, с точки зрения закона препятствующее управлению транспортными средствами. Он состоит на учете у врача.

Однако мужчине, вероятно, очень хотелось получить водительское удостоверение. Он решил пройти привычный для многих путь – обучиться в автошколе, затем сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Препятствием же на этом пути было его заболевания. Орловец знал, что успешно пройти медицинскую комиссию он не сможет. Выход он нашел, но в обход закона. Мужчина обратился к неустановленному следствием лицу и получил от него подложное заключение об отсутствии медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

С «липовой» медсправкой он затем поступил в автошколу, расположенную в городе Ливны. Там он прошел курс подготовки водителей транспортных средств категории «В». По окончанию обучения явился в отделение ГИБДД, где вновь использовал подложное медицинское заключение. Он предъявил его инспектору вместе с заявлением о выдаче водительского удостоверения. Однако именно сотрудник ГИБДД выявил, что медицинское заключение является поддельным, после чего оно было изъято.

«Подсудимый в судебном заседании вину не признал, указывая, что он не знал о том, что имеет заболевание, которое препятствует ему управлять транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе Ливенского райсуда. – С учетом личности подсудимого, обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием ежемесячно 5 процентов из заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»