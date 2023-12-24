Во Мценске школьное питание проверила КСП

Грубых и серьезных нарушений аудиторы в ходе проверки не выявили.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку использования средств городского бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях». Целью контрольного мероприятия была проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в средних школах №№1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9, а также в лицее №5. Проверяемый период охватил полностью 2021-2022 годы и первую половину 2023 года.

В ходе проверки было установлено, что питанием охвачены все категории учащихся, предусмотренные программой. Расходы бюджета на организацию бесплатного питания в 2021 году составили 21,63 миллиона рублей, в 2022 году – 26,007 миллиона рублей, за 6 месяцев 2023 года – 14,985 миллиона. КСП отмечает в своем отчете, что в каждой школе к проверке были представлены примерные двухнедельные меню на зимне-весенний и осенне-зимний периоды. Они были утверждены директором ООО «Фабрика КУХНИ» и согласованы с директорами общеобразовательных учреждений. Примерные меню составлены для разных возрастных групп: завтраки для возрастной категории 7-11 лет, завтраки для возрастной категории 12 лет и старше, обеды.

«В примерном двухнедельном меню указано наименование блюд, масса порции, пищевые вещества, энергетическая ценность, витамины и минеральные вещества, – сообщает КСП. – В соответствии с СанПиН суточная потребность энергетической ценности блюд должна составлять для детей в возрасте 7-11 лет – 2350 ккал/сут, 12 лет и старше – 2720 ккал/сут. В ходе данной проверки нарушения норм калорийности не были установлены. Кстати, в 2022 году бесплатное горячее питание по программам начального общего образования было организовано для 1961 школьника, а также для 594 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из льготных категорий детей. Аудиторы установили, что в этом отношении целевые показатели программы были достигнуты в полном объеме.

В ходе проверки установлены некоторые нарушения, но грубыми и серьезными их не назовешь. Так, аудиторы выяснили, что пара детей получала трехразовое питание при отсутствии обоснования на это. Неправомерно израсходованные средства бюджета города Мценска, пол оценкам аудиторов, составили всего 5520 рублей. Чуть более серьезным нарушением КСП сочла то, что управление образования администрации города Мценска не направляло проект муниципальной программы в контрольно-счетную палату для проведения экспертизы.

ИА «Орелград»