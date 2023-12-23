Под Орлом суды защитили право граждан на чистоту

Сразу в двух районах суды рассмотрели дела об очистке территорий.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда, рассмотрено дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. Оно было подано к администрации Верховского района, истец требовал обязать чиновников устранить нарушения санитарного законодательства. Иск был удовлетворен. Администрацию суд обязал в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу организовать очистку территории, прилегающей к месту накопления отходов по улице Ливенской в селе Русский Брод, от бытовых и промышленных отходов.

Кроме того, в течение 8 месяцев со дня вступления решения в законную силу администрация Верховского района обязана оборудовать площадки накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. Список адресов, указанный в решении суда, содержит несколько десятков улиц и домов все того же села Русский Брод. Иными словами, чиновников обязали исполнить возложенные на них законом полномочия в соответствии с правилами благоустройства и требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Впрочем, решение в законную силу еще не вступило.

Колпнянский районный суд тоже рассмотрел дело о возложении обязанности по устранению нарушения санитарного законодательства. В данном случае исковое заявление тоже было подано сотрудниками Роспотребнадзора, которые ранее провели проверку. Они просили суд возложить на администрацию Колпнянского района обязанность устранить нарушения санитарного законодательства и оборудовать контейнерную площадку.

«В обоснование иска указано, что в ходе выездных обследований контейнерных площадок, расположенных в поселке городского типа Колпна, установлены нарушения требований санитарного законодательства, – сообщает пресс-служба суда, – выразившиеся в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий, накоплению, сбору, транспортировании отходов производства и потребления. Анализируя в совокупности правовые нормы, регламентирующие спорные правоотношения, и обстоятельства дела, суд удовлетворил заявленные административные исковые требования. Решение районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»