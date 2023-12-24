Бюджет Ливен утвердили с почти предельным дефицитом

Превышение расходов над доходами запланировано на три года вперед.

Как сообщает администрация города Ливны, состоялось 27-е заседание Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва. Его провела председатель Совета Елена Конищева. Главным в повестке дня был вопрос о принятии во втором чтении бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В результате он был утвержден со следующими основными характеристиками: прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2024 год составил 1,572 миллиарда рублей, расходов – 1,602 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета города Ливны на 2024 год запланирован в сумме 30,6 миллиона рублей, что составляет 9 процентов от общего объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. На плановый период 2025 года прогнозируется дефицит в сумме 33,951 миллиона рублей (9,9 процента), на 2026 год – в сумме 34,674 миллиона рублей (9,9 процента). Впрочем, в своем заключении на проект бюджета Контрольно-счетная палата города Ливны указала, что установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел дефицита не превышен, поскольку он составляет 10 процентов.

В расходной части бюджета запланировано распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ: 2024 год – 20 программ с общим объемом финансирования в размере 1,378 миллиарда рублей (86 процентов от общей суммы расходов); 2025 год – 19 программ стоимостью 990,859 миллиона рублей (81,3 процента); 2026 год – 19 программ стоимостью 895,248 миллиона рублей (78,7 процента).

Объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2024 год запланирован в размере 134,794 миллиона рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 126,166 миллиона рублей, средств городского бюджета – 8,628 миллиона. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2024 году в Ливнах составит 11,452 миллиона рублей.

Резервный фонд администрации города Ливны на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрен в размере 1 миллион рублей ежегодно.

ИА «Орелград»