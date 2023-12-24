Число выданных бизнесу бесплатно подписей достигло 11,6 тысяч

Региональные бизнесмены активно получают КЭП от налоговиков.

В Орловской области за 11 месяцев 2023 года бизнесмены получили более 11,6 тысяч бесплатных квалифицированных электронных подписей (КЭП). Такие статистические данные привели в пресс-службе регионального Управления ФНС России. При этом бизнесменам в ближайшее время необходимо перевыпустить еще 685 КЭП, срок действия которых истекает в конце уходящего года и во время новогодних каникул. Дело в том, что срок действия сертификата электронной подписи составляет 15 месяцев. Когда он подходит к концу, сертификат необходимо перевыпустить.

«Напомним, что перевыпустить электронную подпись самостоятельно могут только те, кто уже ранее лично получал ее в удостоверяющем центре налоговой службы, – говорят в пресс-службе Управления ФНС. – Для перевыпуска КЭП необходимо войти в личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя по сертификату, ранее полученному в удостоверяющем центре ФНС России или у доверенных лиц ФНС России. Также необходимо располагать техническими средствами с выходом в сеть интернет и установленным программным обеспечением».

Точные параметры программного обеспечения можно узнать, например, на сайте налоговой службы, где опубликовано подробное руководство по перевыпуску КЭП и приведено детальное руководство пользователя по работе с сервисами. Также специалисты отмечают важный нюанс: в процессе перевыпуска подпись можно записать только на тот носитель, на который она была получена изначально. Отмечают в УФНС и тот факт, что в Орловской области представители бизнеса уже более 480 тысяч раз проделали указанную процедуру дистанционно, воспользовавшись функционалом кабинетов налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя.

ИА «Орелград»