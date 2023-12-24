Орловские эксперты нашли в молоке стерины

Содержание в продукции таких добавок может быть полезным и не очень.

В Орловской испытательной лаборатории филиала ВНИИЗЖ эксперты химико-токсикологического отдела за неделю изучили 281 пробу различных продуктов. Из них 106 были образцами зерна и продуктов его переработки, 121 – мяса и мясной продукции, 36 – молочной продукции. Кроме того, было изучено 18 проб объектов окружающей среды. Как сообщается на сайте орловского филиала ВНИИЗЖ, в восьми пробах молочной продукции было выявлено наличие стеринов, таких как бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

«Наличие масел и жиров на растительной основе не допускается в молочной продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «Методическими указаниями по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции», – сообщает учреждение. – Стерины – это природные органические соединения, производные стероидов. В продуктах животного и растительного происхождения есть четкие различия по составу стеринов, которые делятся на три группы: зоостерины (содержатся только в животных жирах), фитостерины (содержатся только в растительных жирах) и микостерины (содержатся только в грибах)».

Эксперты также объясняют, что стерины выполняют ряд важных функций в молочной продукции. Например, они придают молочным продуктам текстуру и консистенцию, способны увеличивать срок хранения продуктов. Благодаря этим добавкам, молочные продукты могут сохранять свои качества и полезные свойства в течение более длительного периода времени, отмечают эксперты.

С другой стороны, специалисты предупреждают, что стерины, несмотря на пользу, могут вызывать и определенные опасения. «Длительное употребление продуктов с добавкой стеринов может негативно сказываться на здоровье человека. В частности, стерины могут повлиять на холестериновый профиль организма, увеличивая или снижая уровень холестерина», – предупреждают эксперты.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало краткую версию доклада, озвученного представителями этого ведомства на заседании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Орловской области. Оно прошло под председательством заместителя председателя комиссии, начальника регионального Управления МВД Юрия Савенкова. Участники рассмотрели вопрос «О выявлении и предотвращении поставок недоброкачественной пищевой продукции в медицинские учреждения Орловской области».

«В целях недопущения поставок некачественной (в том числе фальсифицированной) пищевой продукции в организации здравоохранения, образования и социальные учреждения Управление Роспотребнадзора оперативно информирует профильные департаменты о фактах нахождения в обороте фальсифицированной молочной продукции и производителях – «предприятиях-призраках» (ООО «Вкусномол» – Татарстан, ООО «МАКМИЛК» – Башкортостан; ООО «КРИСМАР», ООО «МИЛКА М», ООО «МАЛКА М» – Рязань, ИП Николаева – Свердловская область, ООО «АЛЬБЕСТА» – Саратовская область), _ следует из официального сообщения ведомства. – Управлением Роспотребнадзора по Орловской области будет продолжена работа по установлению фактов выявления продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов Таможенного союза».

ИА «Орелград»