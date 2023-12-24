Мценский суд отправил за решётку 46 человек

Среди осуждённых к реальному лишению свободы оказался один несовершеннолетний.

Мценский районный суд Орловской области подвел итоги своей работы за 11 месяцев 2023 года, речь идет о рассмотрении уголовных дел. Сообщается, что всего за указанный период времени было рассмотрено 145 уголовных дел, за совершение преступлений осуждено 125 человек. В отношении 23 человек уголовное преследование по различным основаниям было прекращено. Принудительные меры медицинского характера были применены к двум подсудимым. Кроме того, одно уголовное дело было возвращено прокурору в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а еще два дела были переданы в другие суды по подсудности.

В целом за прошедшие 11 месяцев 2023 года Мценским районным судом назначались в качестве основного следующие виды наказаний: лишение свободы на определенный срок – 46 подсудимым, в том числе одному несовершеннолетнему; ограничение свободы – шести подсудимым; принудительные работы – одному подсудимому; обязательные работы – 12 подсудимым; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 24 подсудимым.

Условно к лишению свободы были осуждены 12 человек, а штраф в качестве уголовного наказания был назначен Мценским районным судом 18 гражданам. В качестве дополнительного наказания также назначалось лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 17 лицам. Троих осужденных суд лишил специального звания, также троим осужденным в качестве дополнительного наказания было назначено ограничение свободы.

«В особом порядке судебного разбирательства, когда обвиняемый согласился с предъявленным ему обвинением в совершении преступления небольшой или средней тяжести, и стороны не возражали против такого судебного разбирательства, Мценским районным судом постановлено обвинительных приговоров в отношении 44 осужденных», – подытожили в суде.

ИА «Орелград»