Орловца наказали рублём за видео в социальной сети

Публикацию записи незаконным признал Ливенский районный суд.

В Орловской области Ливенский районный суд признал публикацию видео в социальной сети «ВКонтакте» незаконной, взыскав за это денежную компенсацию. Как пояснили в пресс-службе суда, заявление о защите своих прав в суд подал оперативный дежурный Единой диспетчерской службы города Ливны. Ответчиком выступил местный житель. Последний, как указал истец, пришел к нему на рабочее место и снял два видеоролика с его участием, которые впоследствии выложил на своей странице в социальной сети. Оперативный дежурный подчеркнул, что своего согласия на публикацию он не давал.

«Истец считал, что публикация указанных видеороликов без его согласия нарушает его права, поэтому просил признать публикацию и использование видео с его изображением в сети «Интернет» незаконными, обязать местного жителя удалить спорные видеозаписи и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, – сообщает пресс-служба районного суда. – Исследовав представленные доказательства, суд установил, что видеосъемка проводилась в здании администрации города Ливны, которое не является местом, открытым для свободного посещения».

Также суд указал, что оперативный дежурный не является публичной фигурой, поэтому обнародование и использование видеозаписей с его изображением требуют его согласия. В результате заявленные требования были удовлетворены частично. Выложенные в соцсети видеоролики признаны незаконными, суд постановил удалить их оттуда. Также с ответчика взыскана компенсация морального вреда за нарушение прав истца, но в чуть меньшем размере, чем просил истец – в сумме 10 000 рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»