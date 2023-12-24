Под Орлом заключенного наказали за нацистскую татуировку

Суд рассмотрел административное дело о публичной демонстрации нацистской символики.

Как сообщает пресс-служба Мценского районного суда Орловской области, фигурант был обвинен в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Он отбывает наказание в местной колонии-поселении. Именно там, как следует из материалов дела, мужчина и нарушил закон, поскольку публично демонстрировал нацистскую символику другим заключенным и обслуживающему персоналу исправительного учреждения.

«Указанное изображение – татуировка, согласно акту исследования, содержит изображение символа «черное солнце», сходного до степени смешения с символикой, использовавшейся в нацистской Германии, – пояснили в пресс-службе райсуда. – Однако привлеченный к ответственности полагал, что имеющаяся у него на теле татуировка является славянским символом».

В суде напомнили о том, что запрет использования в России, в том числе публичного демонстрирования, нацистской атрибутики или символики установлен Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Статья 20.3 КоАП РФ выступает в качестве необходимой охранительной меры в защиту памяти о жертвах войны и запрете пропаганды запрещенной идеологии. В данном случае вина правонарушителя была установлена собранными по делу доказательствами.

«Факт публичной демонстрации правонарушителем нацистской символики объективно установлен на основании совокупности доказательств, из которых следует, что он, находясь в общественном месте, в присутствии граждан и сотрудников исправительного учреждения публично демонстрировал татуировку на локте левой руки в виде нацистской символики», – уточнили в суде.

Подобное правонарушение карается административным штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей либо административным арестом на срок до пятнадцати суток. Но мужчина и без того уже отбывает наказание в колонии-поселении. Поэтому суд выбрал штраф, размер которого составил две тысячи рублей. При этом было учтено, что по делу не имеется смягчающих вину обстоятельств, так как ранее правонарушитель уже привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Постановление судьи уже вступило в законную силу, сторонами оно не было обжаловано.

«Само по себе использование нацистской атрибутики (символики), равно как и атрибутики (символики), сходной с нацистской атрибутикой (символикой) до степени смешения, – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, что также предполагает право законодателя принимать меры в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации», – отмечено в постановлении судьи.

ИА «Орелград»