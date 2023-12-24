Орловцу вынесли приговор за подаренный ему пистолет

Мужчина сам уговорил приятеля отдать ему самодельное оружие бесплатно.

Вступило в законную силу решение по уголовному делу, рассмотренному Верховским районным судом Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он установил, что мужчина совершил «незаконное приобретение, хранение боеприпасов и огнестрельного оружия». Примечательны обстоятельства преступления. Из приговора следует, что в 2022 году подсудимый пришел в гости к своему знакомому. Они совместно распивали спиртные напитки.

В ходе завязавшейся беседы хозяин квартиры признался гостю в том, что у него имеется самодельный пистолет, который он изготовил сам, а также 11 патронов, которые он нашел «в неустановленном месте в неустановленное время». Гость тут же попросил хозяина показать ему указанные боеприпасы и оружие, на что тот согласился. Затем гость попросил хозяина отдать ему патроны и самодельный пистолет безвозмездно, то есть подарить, на что последний вновь ответил согласием.

Подсудимый отнес пистолет и патроны к себе домой, где и хранил до весны 2023 года. Оружие у него дома обнаружили сотрудники полиции, оно было изъято и направлено на экспертизу. Последняя показала, что 11 изъятых патронов являются изготовленными промышленным способом винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Они подходят к нарезному огнестрельному оружию, причем оказались пригодными для стрельбы из оружия соответствующего вида и калибра.

Пистолет, согласно заключению эксперта, был изготовлен самодельным способом по типу однозарядного пистолета с использованием колодки с ударно-спусковым механизмом охотничьего ружья заводского изготовления. Эксперт его классифицировал как самодельное ручное гладкоствольное короткоствольное малокалиберное огнестрельное оружие, т пригодное для производства выстрелов. При этом удельная кинетическая энергия пуль при проведении эксперимента составила 1,61 Дж/мм2, что значительно превышает критериальное значение минимальной энергии, необходимое для причинения человеку опасных для жизни или смертельных повреждений (0,5 Дж/мм2).

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы. В течение этого периода времени осужденному запретили уходить из места постоянного проживания или пребывания с 22:00 часов до 06:00 часов, выезжать за пределы муниципального образования и менять место жительства или пребывания без согласия надзорного органа.

ИА «Орелград»