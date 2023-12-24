Орловчанка через суд потребовала вернуть ей одежду

Женщине было отказано в иске из-за пропуска срока давности.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, с исковым заявлением обратилась женщина, просившая об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В своем заявлении она указала, что ее дочь продала свою квартиру администрации Верховского района. Затем квартира сначала по договору найма, а затем и в собственность была передана чиновниками гражданину Е. Последний, в свою очередь, произвел отчуждение квартиры в пользу гражданки Х., которая и выступила в данном процессе в качестве ответчика.

В обоснование иска женщина также заявила, что в указанной квартире находилось принадлежащее ей имущество на общую сумму 88 200 рублей, а именно: верхняя одежда, постельное белье, посуда, бытовая техника, предметы быта и интерьера. По мнению истицы, все это имущество «незаконно удерживается и не возвращается ответчиком». Поэтому она просила суд обязать гражданку Х. вернуть принадлежащее ей имущество, а в случае невозможности возврата взыскать с нее стоимость перечисленных вещей.

«В предварительном судебном заседании ответчик Х. просила отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что квартира, в которой, по мнению истца, находится спорное имущество, принадлежит ей более трех лет, а администрации Верховского района Орловской области была продана около десяти лет назад, – сообщает пресс-служба Верховского районного суда. – Судом было установлено (и не отрицалось истцом), что истцу было известно о нарушении ее права, а также что в собственности ответчика квартира находится более трех лет».

В результате суд пришел к выводу, что срок исковой давности по заявленным требованиям уже истек. В удовлетворении иска было отказано «без исследования иных фактических обстоятельств по гражданскому делу». В суде добавили, что согласно положениям пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Кстати, истица с решением суда первой инстанции не согласилась и подала на него апелляционную жалобу, но Орловский областной суд ей отказал и оставил решение в силе.

ИА «Орелград»