Под Орлом «исчезли» почти две сотни дорог

Аудиторы КСП проверили дороги Новосильского района.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку использования средств регионального Дорожного фонда, выделенных Новосильскому району еще в 2022 году. Мероприятие было плановым, в его рамках были выявлены нарушения действующего законодательства и некоторые недостатки. Например, аудиторы установили, что в отношении 164 автомобильных дорог общего пользования местного значения не осуществлена государственная регистрация права собственности.

А в реестре муниципального имущества Новосильского района не оказалось сведений в отношении 152 автомобильных дорог общего пользования местного значения. Также аудиторы провели визуальный осмотр автомобильной дороги «Большие Пруды – Хворостянка – Дворики» – деревня Маслово и участка автомобильной дороги в деревне Маслово, где за счет средств областного Дорожного фонда проводился ремонт. Осмотр был проведен с выходом на место представителей Контрольно-счетной палаты и администрации Новосильского района.

«Установлено несоответствие параметров, предусмотренных проектно-сметной документацией, и фактической ширины проезжей части (участок дороги № 1 протяженностью 983 м) в части уменьшения площади дорожного покрытия в сравнении с утвержденной схемой ремонта автомобильной дороги, – говорится в отчете аудиторов. – В соответствии с актом выполненных работ ф. КС-2 от 03.10.2022 оплачены невыполненные работы по устройству асфальтового покрытия толщиной 6 сантиметров площадью 86,73 квадратных метров на общую сумму 55,8 тысячи рублей».

По фактам выявленных нарушений в адрес главы Новосильского района внесено представление, добавили в КСП.

ИА «Орелград»